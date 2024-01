Piazza Caputi, la Polizia locale blocca la vendita abusiva di frutta e verdura, sequestrata la merce

Giro di vite sui venditori ambulanti di frutta e verdura. Un consistente gruppo di agenti di Polizia locale ha imposto la chiusura e sequestrato la merce ai proprietari del camion di frutta e verdura che da anni staziona permanentemente a piazza Antonio Caputi, nei pressi dell'ex monumento della nave romana. L'operazione è stata effettuata in mattinata con l'ausilio della Polizia di Stato.

In particolare, è stata accertata la mancata osservanza dell'ordinanza con la quale il Comune aveva disposto giorni fa la chiusura del presidio abusivo di vendita per venti giorni, la misura massima consentita dalla normativa per i recidivi, cioè chi accumula diverse sanzioni in un anno. Oltre all'occupazione abusiva di suolo pubblico, da tempo l'Ente contesta ai titolari del mezzo l'intralcio della circolazione stradale.

La merce sequestrata ai fini di confisca sarà devoluta in beneficenza.