Protesta agricoltori, sindaco Voce e presidente Ferrari a supporto della categoria

CROTONE – Il sindaco della città Vincenzo Voce ha riunito, in località Passovecchio, nella mattina del 24 gennaio, tutti i sindaci della provincia accorsi con la fascia tricolore. A sostegno degli agricoltori schiacciati dal peso delle politiche europee e dai lievitati costi delle materie prime quali il seminato o il gasolio sono in protesta da giorni. “La solidarietà è fondamentale perché parliamo di famiglie con l’acqua alla gola – dichiara Voce -. Quello che possiamo fare è fare in modo che le loro richieste arrivino suoi tavoli istituzionali dove si prendono le decisioni. Di concreto non possiamo fare un decreto a favore degli agricoltori ma qui, oggi, rappresentiamo le istanze del territorio perché il Pil crotonese fa grande leva sul lavoro degli agricoltori che stanno protestando non solo qui ma in tutta Italia”.

Ad unirsi ai sindaci anche il presidente della Provincia Sergio Ferrari che ha espresso massima solidarietà al comparto: “Piena vicinanza ad un comparto che nel nostro territorio rappresenta un settore economico trainante – ha detto il Presidente - . Gli agricoltori stanno esprimendo un disagio ed è un nostro dovere presenziare e portare le tematiche sui tavoli competenti. Diverse sono le rivendicazioni del comparto e la Regione Calabria dovrà portare sui tavoli del Governo, a livello nazionale, i problemi come il tema dell’Irpef sui terreni agricoli e l’aumento della pressione fiscale che mette in ginocchio una categoria”. Intanto Sindaco e Presidente sono in viaggio per Catanzaro e alle ore 12 li attende l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo.