Violenza sessuale e stalking, arrestato un settantaduenne

CROTONE - Avrebbe messo in atto per diverso tempo violenze, apprezzamenti verbali e commenti espliciti con cadenza quasi quotidiana nei confronti di una giovane donna. Un professionista settantaduenne di Crotone, S.R., è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e atti persecutori. A far scattare il provvedimento, disposto dal gip di Crotone su richiesta della Procura, è stata la testimonianza della vittima. Ai militari la donna ha raccontato che, nel corso dell'anno appena trascorso, sarebbe reiteratamente stata costretta a subire dall'uomo vessazioni che le hanno provocato pesanti conseguenze sulla vita quotidiana e la serenità. Tutte circostanze che sono state riscontrate e documentate dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione e del Nucleo operativo della Compagnia di Crotone.