Cirò Marina, contrasto al mercato della droga, i carabinieri arrestano un 26enne del luogo

CIRO' MARINA - Un giovane cirotano di 26 anni è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione, i carabinieri della locale Compagnia hanno rinvenuto nella sua abitazione un panetto di hashish del peso di circa 80 grammi, 13 grammi di cocaina, un piccolo quantitativo di marijuana e un bilancino di precisione. Inoltre, ben nascosti, oltre 900 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.