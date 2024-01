Aeroporti calabresi, O' Leary conferma l'apertura di un hub Ryanair a Reggio Calabria

L'amministratore delegato del gruppo Ryanar, Michael O’ Leary, ha annunciato l'apertura di un hub in Calabria, all'aeroporto dello Stretto 'Tito Minniti'. "Apriremo due nuove basi: Reggio Calabria, evento storico, e Trieste" ha anticipato in una intervista pubblicata oggi sul quotidiano la Repubblica. "In estate - ha aggiunto - lanceremo sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino e dieci da Malpensa e Orio al Serio".

L'annuncio conferma l'indiscrezione rilanciata martedì sera dall’onorevole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera nonché coordinatore regionale del partito: "La compagnia aerea Ryanair avrebbe nei suoi piani quello di aprire due nuove basi in Italia, tra cui una a Reggio Calabria. Ormai mancano solo i dettagli. Una notizia storica per Reggio e per la Calabria".