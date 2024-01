Calciomercato, Petriccione piace al Catanzaro, Vuthai e Rojas verso la Pro Vercelli. In arrivo Comi e Valentini

La rinuncia sarebbe pesante. E difficilmente rimpiazzabile in termini di qualità ed esperienza. Ma la realtà spinge Jacopo Petriccione verso Catanzaro, una meta che nelle ultime ore ha preso sempre più quota, causa la necessità del club giallorosso di entrare in possesso di un regista che ha proprio nelle caratteristiche del 10 pitagorico il profilo ideale. Una trattativa in fase avanzata, nonostante la forte resistenza del club di via Mattei, consapevole dell'importanza del giocatore nel progetto di Zauli in una fase del torneo delicata e decisiva. Il giocatore, evidentemente, gradirebbe la destinazione, che gli permetterebbe il salto di categoria, e questo potrebbe spingere il Crotone alla fine alla dolorosa rinuncia accontentando il ragazzo, legato da un altro anno di contratto. Naturalmente Vrenna e il suo staff dovranno ottemperare all'eventuale cessione, e in questo senso le consultazioni e interlocuzioni sono piuttosto intense. Nel frattempo la pattuglia si è arricchita anche dell'arrivo di Daniele Altobelli, difensore-centrocampista del Monterosi che completerà la stagione in Calabria. Tanta esperienza alle spalle in serie C e una forte adattabilità in più ruolo che rappresenta una manna per Zauli. Il 'vizio' del gol nelle corde e anche piedi educati al servizio della squadra. La perlustrazione del Crotone prevede anche l'arrivo di un nuovo 'dodicesimo', dopo il prestito di Lucano alla Cavese. L'asse con la Pro Vercelli resta sempre attuale e intenso, e in questa direzione è in arrivo per la porta Alex Valentini, classe 1988. Il Crotone potrebbe concedere due prestiti ai piemontesi, ossia Rojas (sarebbe un ritorno) e Vuthaj, in uno scambio di attaccanti che dovrebbe portare in Calabria i classe 1992 Gianmario Comi.