Biomasse Cutro, la vertenza non si sblocca: lavoratori preoccupati. Si rischia bomba sociale

CROTONE - A queste latitudini perdere posti di lavoro può avere un impatto sociale gravissimo. E' quello che scrivono le Segreterie Regionali di categoria Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, al Gestore servizi elettrici (Gse) riguardo la vicenda della centrale a biomasse di Cutro della Serravalle Energy. A causa di una vicenda penale che ha coinvolto i titolari, l'azienda è in regine di amministrazione giudiziaria ma ha anche subito la revoca degli incentivi per la produzione di energia. Una revoca che vale circa 10 milioni all'anno e che ha messo in grave difficoltà l'amministrazione giudiziaria che è impossibilitata a mandare avanti l'impianto senza quei soldi ed a prospettare i licenziamenti collettivi per circa 50 dipendenti. La chiusura della centrale penalizzerebbe anche l'indotto nel quale sono coinvolti circa 150 persone. A fine dicembre c'erano state delle iniziative sindacali che avevano aperto uno spiraglio per lo sblocco degli incentivi. In particolare, dopo un incontro in Confindustria il Gse il 22 dicembre 2023 aveva comunicato di valutare, previo formale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, il ripristino dell’erogazione degli incentivi.

Da allora, però, da parte del GSE non è stata data alcuna altra notizia destando una forte preoccupazione dei lavoratori diretti e dell’indotto: “Allo stato – scrivono i sindacati - non avendo notizie concrete sullo sblocco degli incentivi, permangono alcune condizioni fortemente negative quali: fermo impianto, procedura di licenziamento collettivo e futuro lavorativo molto compromesso; un combinato disposto drammatico che rischia di acuirsi in mancanza di risposta sugli incentivi. Siamo certi che il Gse, nel rispetto delle proprie prerogative, è attento ed impegnato sul processo di questa delicata pratica che, immaginiamo sia connaturata da procedure e tempi ma, allo stesso modo, siamo a chiedervi di considerare che per i Lavoratori Serravalle Energy il tempo non è una variabile neutra anzi, in un modo o in un altro la tempistica relativa allo sblocco degli incentivi determinerà le sorti dell’impianto. Per tali ragioni, Vi chiediamo, nel rispetto di tutte le procedure ancorché nell’interesse collettivo, di tenere in forte considerazione un altro importante interesse ovvero quello sociale che a queste latitudini significa circa 100 posti di lavoro che rischiano di andare in fumo in modo irreversibile”.

Contemporaneamente le segreteria regionali, in una nota a firma di Francesco Gatto (Filctem Cgil), Francesco Timpano (Flaei Cisl) e Vincenzo Celi (Uiltec Uil), hanno scritto alla Prefettura di Crotone, per chiedere un incontro urgente su una vertenza che rischia di avere conseguenze gravissime: Nella lettera dei sindacati inviata alla Prefettura ma anche al presidente della Regione Occhiuto ed ai rappresentanti istituzionali del territorio, si legge: “Pensiamo, ed è nostro dovere informarvi, che questo stato di cose possa riaccendere fortemente la protesta dei Lavoratori con eventuali rischi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Altresì, siamo convinti, che con l’autorevole azione e supporto della Prefettura, si possono creare, con tutti i soggetti coinvolti, un percorso istituzionale in grado di sbloccare questo stallo che perdura da molte settimane aggravato dall’assenza di certezze che possono far presupporre una immediata ripartenza”.