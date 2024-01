Cgil, inaugurato 'Spazio donna' lo sportello di aiuto, supporto ed accoglienza

CROTONE - Lo sportello ‘Spazio donna’ è ora una realtà concreta nelle sede della Cgil di Crotone in via Pantusa. Si tratta di luogo di ascolto, incontro e accoglienza per le donne – inaugurato nella mattina del 25 gennaio - nonché un punto informativo a loro dedicato. Il fine è la promozione della parità dei sessi, il supporto alla donna nell’inserimento del mondo lavorativo sollecitando politiche attente alla dimensione di genere. Lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.

“È uno sportello multiforme - Segretaria Spi Cgil regionale, Rossella Napolano – è un luogo di incontro per rispondere alle esigenze di un territorio che molto spesso lascia dei vuoti sulla violenza di genere”. E' promosso da Spi Calabria, Coordinamento donne, Spazio donna e Spi area vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia insieme alla cooperativa Noemi e Baubò, donne medico, donne avvocato e tante professioniste a disposizione delle donne in difficoltà. “Lo spazio è quindi da oggi operativo e potrà accogliere anche le associazioni che vogliono intrecciare una rete di collaborazione. Spazio Donna – dice Napolano -è una estensione del coordinamento donne, aperto prima a Reggio Calabria, con sede ad Amantea. Lo sportello di Crotone prende spunto da questo modello virtuoso di apertura verso questi temi di forte impatto sociale, che guardano la questione di genere, e ci auguriamo che anche altre città prendano esempio da questo”.

Erano presenti all'inaugurazione insieme a Rossella Napolano, Ornella Catalano segretaria regionale coordinamento donne Spi Cgil, Michele Iannello segretario generale Spi Cgil Area Vasta Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Laura De Caria segreteria Spi Cgil e i coordinatori e i professionisti al progetto.