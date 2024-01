Confcommercio Crotone, Jobel entra nella rete di imprese e presenta l'Erasmus+

Il consorzio di cooperative sociali Jobel entra a far parte della rete di Confcommercio Crotone come impresa sociale di alto livello. A darne notizia è il direttore di Confcommercio Calabria Centrale, Giovanni Ferrarelli durante la presentazione del progetto Erasmus+ 2023/2024 definendo Jobel “una vera e propria organizzazione del terzo settore che dà possibilità e continuità rispetto a quelle che sono le proprie finalità, perché ha una visione”. A tal proposito nei locali delle sede di Crotone, nella mattina del 25 gennaio, il Consorzio Jobel ha stilato i punti salienti del progetto, ormai alla sua terza annualità, in collaborazione con Confcommercio Calabria Centrale, Cisl Magna Grecia, l’Istituto “Polo” di Cutro, il Liceo Scientifico “Filolao”, l’Istituto “Pertini-Santoni” e il Comune di Carfizzi.

Le sedi scelte sono il Portogallo, la Spagna e la Bulgaria con aziende che mirano ad una formazione professionale nel settore della comunicazione, del turismo e delle nuove tecnologie. Inoltre Jobel è anche in trattativa per la Germania. “Questa è la terza annualità del nostro accreditamento settennale – spiega Francesco Turrà, direttore del consorzio Jobel - e la novità di questo anno è che abbiamo aggiunto nuove sedi. L’impegno è quello di offrire opportunità a 20 neo diplomati che, terminato il loro percorso scolastico, in un territorio come il nostro dove non è scontata la possibilità poi di andare all’università o di fare ulteriori esperienze formative, gli viene offerta appunto la possibilità dell’Erasmus. Si tratta di una attività didattica e formativa in aziende di riferimento – dice Turrà – e per partecipare bisogna inviare una mail ad info@jobel.org allegando il curriculum con il piano di studi, per calibrare il progetto formativo sulle esigenze dei ragazzi”. Si è detta soddisfatta anche Emilia Noce, vice presidente Confcommercio Calabria Centrale: “Noi sia lieti di essere partner del progetto Erasmus di Jobel – dichiara – e il viaggio per i ragazzi selezionati avrà una durata di 4 mesi, da febbraio a maggio 2024, nel quale potranno conseguire capacità professionali in aziende di alto profilo”. A ribadire l’importanza del progetto inclusivo è Santo Vazzano, presidente Jobel che ha precisato: “Il nostro obiettivo è di valorizzare il capitale sociale e il progetto Erasmus che è solo un tassello di questo processo prevede un percorso formativo per giovani del nostro territorio”.