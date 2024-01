Crotone, area contaminata, contest e studio università KU Leuven

Crotone è la città protagonista di un contest fotografico organizzato dall’Università belga KU Leuven, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. L’iniziativa è associata alla ricerca ‘Capitali comunitari per la sostenibilità sociale, economica e ambientale – Caso di studio a Crotone’, finalizzata ad esplorare e valutare le riflessioni di tipo sociale, economiche e ambientali dei membri della comunità che vivono nelle vicinanze delle aree contaminate con rifiuti tossici industriali, in particolare Tenorm. Ai crotonesi viene chiesto di raccontare con uno o più scatti fotografici la loro città, riprendendo quello che piace e quello che non piace, i punti di forza e i punti di debolezza.



Ecco come funziona il contest:

Rispondi alla domanda qui sotto con una o più foto (fino ad un massimo di 5 foto):



• Cosa ti piace e cosa non ti piace del luogo in cui vivi?



Invia le tue foto nel gruppo WhatsApp accedendo al link:

https://chat.whatsapp.com/LlkbUeVHNrl1aURXlEVjbR



Hai tempo fino al 15 febbraio!