Calciomercato, ufficiale la cessione di Petriccione al Catanzaro

Alla fine è arrivata anche l'ufficialità, che santifica la cessione di Jacopo Petriccione al Catanzaro. Lo ha comunicato il club di via Mattei, che certifica il passaggio dell'ormai ex numero 10 alla società giallorossa che milita in serie B. Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione all’Us Catanzaro 1929. Arrivato nell’estate del 2020, Petriccione in questi anni – eccezion fatta per la stagione 2021-22 nella quale ha indossato le casacche di Pordenone e Benevento – ha collezionato 80 presenze e 2 reti in maglia rossoblù.La società ringrazia Jacopo per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera!".