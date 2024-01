Zauli: "La cessione di Petriccione? Sono dinamiche del mercato, ma l'ambizione resta intatta"

"Il mercato presenta situazioni spesso imprevedibili. Noi non ci siamo svegliati il primo gennaio con l'intenzione di cedere Petriccione. Anzi, per noi era uno dei punti di forza. Poi si sono create delle dinamiche che hanno portato ad una cessione diventata ad un certo punto inevitabile. Ma questo non significa lanciare un messaggio negativo alla piazza, perchè nonostante una cessione che può fare anche rumore, la società farà di tutto per mantenere alta l'ambizione. La proprietà ha voglia e passione di essere competitivi sempre, e non è questa operazione a cambiare la nostra via. Sarà diversa, certo, anche perchè è arrivata nel bel mezzo di una stagione e con obiettivi in corso. Ma il calcio è così da una vita e dobbiamo starci dentro".