Pronto soccorso pieno di pazienti, barelle tutte occupate e le ambulanze restano bloccate

CROTONE - Mattinata difficile al Pronto soccorso dell'ospedale di Crotone dove si è registrato un forte afflusso di pazienti che ha messo in crisi il reparto e, soprattutto, bloccato le autoambulanze che non hanno potuto rientrare in servizio in quanto non era possibile effettuare il cosiddetto 'sbarellamento'. E' accaduto che tra le giornate di giovedì e venerdì al pronto soccorso ci siano stati diversi accessi tutti con codici abbastanza gravi – soprattutto anziani con problemi respiratori provenienti dalle Rsa - che hanno occupato letti e barelle a disposizione del reparto. Così coloro che sono arrivati successivamente in ambulanza, purtroppo, sono dovuti restare sulle barelle del mezzo di soccorso che, per questo, non è potuto ripartire. In particolare, fanno sapere dall'Asp, quattro ambulanze - di cui tre del 118 e una della Croce verde - sono state ferme a causa della mancanza di barelle. Il direttore sanitario dell'Asp, Pasquale Mesiti, ha comunque assicurato che non ci sono state criticità nei soccorsi. Il direttore medico dell'ospedale Lucio Cosentino si è attivato per reperire barelle dai reparti e la situazione si è normalizzata entro qualche ora. Il problema, a quanto pare, si ripete spesso a causa dei carichi eccessivi a cui deve far fronte il pronto soccorso dove arrivano pazienti che potrebbero essere trattati anche dai medici di guardia che non ci sono, e sul quale pese anche il numero esiguo di medici presenti nel reparto per le ormai risapute carenze di organico che sono comuni, purtroppo, in tutta la sanità pubblica italiana ed in particolare in quella del Meridione.