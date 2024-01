World Gin Awards, Medaglia di bronzo al FingerGin del Liquorificio Lacinio

Nuovo successo internazionale per il Liquorificio Lacinio. Il FingerGIN, liquore a base di Finger Lime calabrese, ha ottenuto dalla giuria dei rinomati World Gin Awards la medaglia di bronzo, sottolineando la qualità e l'originalità dell'originale prodotto dell'azienda crotonese. I World Gin Awards rappresenta una delle competizioni più importanti e autorevoli nel settore dei gin a livello globale, in quanto divisi per nazione tutti i gin vengono prima assaporati alla cieca, poi annusati con l’identificazione delle botaniche di aromatizzazione e le note predominanti per poi in fine arrivare alla elezione e consegna delle medaglie ai migliori per categoria a livello globale.

Il FingerGIN, è l’ultimo nato della gamma di prodotti della Lacinio ed ha conquistato la giuria grazie al suo carattere unico e distintivo, ottenuto grazie all'utilizzo del Finger Lime calabrese e delle sue perle aggiunte in sospensione all’interno del gin, tra i pochissimi al mondo a utilizzare questa soluzione per rendere il Gin unico. Questo ingrediente esclusivo conferisce al FingerGIN un profilo di gusto avvincente e fresco, rendendolo una scelta eccellente per gli amanti dei gin di alta qualità, gli esperti di cocktail e i bartender più abili e innovativi.

I fondatori del Liquorificio Lacinio, Michele Sotero e Davide Milone, hanno commentato entusiasticamente il riconoscimento ottenuto: "Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questa medaglia di bronzo ai World Gin Awards. Questo premio rappresenta la dedizione del nostro team e la passione che mettiamo nel creare prodotti unici che celebrano la ricchezza del territorio calabrese, della sua cultura e del suo patrimonio naturale".

Il successo ai World Gin Awards si aggiunge a una lunga lista di riconoscimenti internazionali per il Liquorificio Lacinio, consolidando e confermando ancora una volta una produzione di eccellenza nel mondo delle bevande premium.