Pallavolo Isola Capo Rizzuto, al via un nuovo sport sul territorio

La pallavolo torna a Isola Capo Rizzuto con una sua società e una squadra che porterà il nome della città, questo grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell’Assessore allo sport Gaetano Muto che hanno cercato e trovato il partner giusto nella società leader della Provincia di Crotone e tra le società meglio attrezzate della regione Calabria: la Pallavolo Crotone del Presidente Romina Pioli. La società crotonese ha partecipato alla manifestazione di interessa indetta dall’ente comunale e dopo aver ottenuto il nulla osta a procedere ha messo a disposizione tutto il suo know-how, con uno staff dirigenziale e uno staff tecnico di valore eccellente marchiato dalla federazione nazionale.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione la struttura e il patrocinio, per creare insieme le condizioni migliori per far nascere la nuova realtà e dare vita ad una nuova attività sportiva sul territorio. L’evento di presentazione, in cui verranno illustrati alla stampa i dettagli dell’iniziativa, si terrà Lunedì 29 gennaio, ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto.