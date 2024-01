Bossi rivela: Palamilone privo di agibilità, non è mai stato completato l'iter

CROTONE - Il Palamilone non può essere fruibile per l’assenza del necessario certificato di agibilità e della certificazione antincendio. Lo ha detto in una intervista a il Crotonese l'assessore Luca Bossi spiegando che “per l’agibilità sorprende che per una struttura del genere non sia mai stato completato l’iter, motivo per cui stiamo verificando se è mai stato effettuato il collaudo”.

Il Palamilone da qualche tempo è purtroppo, un deposito mezzi. Dopo l'allagamento a seguito dell'alluvione del 2020 le infiltrazioni d’acqua ne hanno rovinato la pavimentazione ed è rimasto chiuso fino al restyling avviato dal Comune nell’estate 2022, con interventi di riqualificazione del parquet. Da allora, però, non sono riprese le attività sportive e - a parte la dolorosa parentesi della strage di Cutro che ha trasformato il Palamilone in una camera ardente per qualche giorno - è rimasto inaccessibile al pubblico per la mancanza dei necessari certificati.

“Il problema – ha spiegato Bossi - è emerso nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare sul progetto di efficientamento energetico della struttura in capo ad Agenda Urbana, il cui intervento richiede ovviamente l’agibilità dell’impianto. Andando ad indagare negli archivi storici è stato riscontrato dal dirigente e dai tecnici, che si occupano di impiantistica sportiva, che effettivamente non risulta esserci l’agibilità della struttura. È un peccato perchè l’amministrazione ha investito su una pavimentazione nuova e ovviamente vorrebbe rivedere la struttura funzionante il prima possibile, invece ancora una volta ci troviamo di fronte a lacune ereditate e mai affrontate”.

