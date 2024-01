Concluso corso Blsd per gli agenti della polizia locale di Crotone

CROTONE - Quindici agenti della polizia locale hanno ottenuto la certificazione per interventi di primo soccorso. Si è, infatti, concluso il corso di formazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), condotto dagli istruttori nazionali di Simeup Crotone, al quale hanno preso parte quindici operatori della Polizia Locale. Si tratta di un'iniziativa di grande rilevanza ed impatto sociale come hanno sottolineato l’assessore alla Polizia Locale, Angela Maria De Renzo che ha partecipato attivamente alle fasi di formazione e il comandante Francesco Iorno. Il corso ha avuto una durata di sei ore, articolate tra teoria e prove pratiche, finalizzato a mantenere standard elevati di competenza e preparazione in un settore particolarmente delicato. Gli istruttori nazionali di Simeup capitanati dai direttori di corso Giovanni Capocasale e Anna Maria Sulla accompagnati da Daniele Ermanno, Ilenia Dell’Amico, Roberto D’Agui , Antonio Vaccaro , Carla Strangio hanno guidato gli operatori attraverso situazioni realistiche e tecniche di primo soccorso, fornendo una formazione completa e approfondita. Il corso ha anche posto in risalto l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e organizzazioni specializzate come Simeup. Questo corso, infatti, non solo ha arricchito il bagaglio formativo degli operatori ma ha anche rafforzato il legame tra la Polizia Locale e la comunità, dimostrando un impegno tangibile verso la sicurezza collettiva. Il BLSD, fondamentale per rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza cardiaca, ha assunto un ruolo centrale nelle competenze della Polizia Locale di Crotone. L'addestramento intensivo ha consentito agli operatori di acquisire le competenze necessarie per gestire con sicurezza situazioni critiche, rafforzando la loro prontezza e tempestività nelle risposte di emergenza. Tutto il personale alla fine del corso ha ricevuto la certificazione secondo la legge Balduzzi e quella regionale e sono stati inseriti come operatori BLSD nel data base nazionale. In conclusione, la Polizia Locale di Crotone ha dimostrato un impegno esemplare verso la sicurezza della comunità, abbracciando il corso BLSD con SIMEUP come un pilastro essenziale nella loro formazione continua. Questo evento non solo ha sollevato il livello di competenza degli operatori ma ha anche sottolineato l'importanza di investire nelle risorse umane per garantire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze.