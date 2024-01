Pesca, Lo Prete di Isola Ambiente Apnea vicecampione del mondo in Spagna

Vicecampione del mondo. Raffaele Lo Prete, dell'associazione Isola ambiente Apnea, sale sul secondo gradino del podio al Master's World championship over 50 che si è disputato a Palma di Maiorca. Raffaele Lo prete faceva parte del team Italia Sud - insieme a Nicola Riolo, Pedro Carbonell Amengual - che è stato superato in classifica dalla squadra spagnola per una sola preda di differenza. Gli spagnoli, infatti, hanno catturato 22 prede, mentre la squadra italiana 25 ma gli sono state scartate 4 prede perché non rientravano nel peso. Un risultato importante anche per l'associazione di Isola Capo Rizzuto che mette questo nuovo trofeo in bacheca: “E' stato un campionato molto difficoltoso – spiega Raffaele Lo Prete -. I giorni di preparazione sono stati caratterizzati da forte maltempo con acqua a 13° ed un campo gara molto vasto dove era difficile capire su quali aree concentrare le ricerche. Il meteo si è raddrizzato gli ultimi giorni e soprattutto il giorno della competizione ci ha regalato un mare calmo e cristallino. Nella prima ora di gara non siamo riusciti a trovare nemmeno un pesce, solo con l’insistenza e senza mai perdere la lucidità siamo riusciti ad entrare finalmente in pesca. Addirittura siamo stati capaci di effettuare catture anche in contemporanea dividendoci i compiti come si fa nei team vincenti. Negli ultimi 30 minuti siamo andati su un relitto molto profondo che ci ha regalato una corvina ed un grosso scorfano rosso”.

Diverse le catture della squadra di Lo Prete non sono andate a punteggio e non hanno permesso di arrivare al gradino più alto del podio: “Nonostante tutto mi sento soddisfatto per il piazzamento. La premiazione finale e l'ottimo risultato sono stato circondato da campioni mondiali e miti della pesca che hanno fatto da cornice a questa stratosferica esperienza che ho vissuto a 52 anni. Ora con orgoglio posso dire che Isola ambiente apnea è sul tetto del mondo.

Isola Ambiente Apnea entra a far parte della storia della pesca in apnea. Ringrazio, la mia squadra di pesca , tutta l’organizzazione e la mia società”.