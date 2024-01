Crotone, al 'San Giovanni di Dio' intervento intraosseo salvavita su bambina di 8 anni

CROTONE - Per la prima volta in un ospedale spoke della Calabria si realizza un accesso intraosseo pediatrico per salvare la vita ad una bambina. E' accaduto al 'San Giovanni di Dio' di Crotone dove una bambina di 8 anni, giunta in gravi condizioni per uno shock causato dalle sue condizioni di paziente diabetica, è stata salvata grazie ad una collaborazione multidisciplinare che ha permesso un intervento tempestivo, efficace, cruciale. Domenica mattina, 21 gennaio, presso la SOC di Pediatria dell’ASP di Crotone, diretta dal medico Stefania Zampogna, è giunta una bambina in condizioni critiche a causa di uno shock ipovolemico grave da chetoacidosi diabetica (DKA), caratterizzato respiro di Kussmaul e alterazione dello stato di coscienza. Salvata dalla prontezza dell'equipe medica e dell'anestesita che ha effettuato la manovra intraossea ora sta meglio.

Tutti gli approfondimenti sul numero de Il Crotonese di martedì 30 gennaio 2024.