Crotone, uomo investito a Fondo Farina: trasferito d'urgenza a Catanzaro

CROTONE - Un grave incidente si è verificato intorno alle 18.00 di lunedì 29 gennaio nel quartiere Fondo Farina, proprio nelle adiacenze del supermercato Ipersisa: un abitante del posto è stato investito da una vettura mentre accompagnava il suo cane. Si tratta di un uomo di 40 anni, P.M., che è stato prima soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni sono delicate, ma al momento l'uomo non è in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso indagini.