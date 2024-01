Protesta agricoltori, risposte da politica insoddisfacenti: continuano i presidi

CROTONE - Il presidio di protesta continua ma non ci saranno blocchi del traffico: solo rallentamenti. E' questa la decisione presa nella serata del 29 gennaio dagli agricoltori che da lunedì scorso stanno protestando per accendere i riflettori sulle normative Ue che penalizzano l'agricoltura soprattutto nei paesi del sud Europa, ma anche su problematiche tutte italiane come il caro carburanti, la politica tributaria per il settore e i mancati introiti dalla filiera che penalizza i produttori costretti a fare prezzi da fame per vendere i loro prodotti.

La scelta di continuare i presidi è stata presa dopo l'incontro con l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo, che non avrebbe soddisfatto la delegazione degli agricoltori. Si è deciso di non attuare blocchi stradale anche per rispetto dell'uomo deceduto nella mattina di lunedì mentre era fermo in auto al blocco a Botricello.