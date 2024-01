Lotta ai tumori, primo Memorial Viviana Calvo di calcetto al Centro sportivo Academy

Solidarietà, sensibilizzazione, condivisione, sport. Sono le tematiche che ispirano la prima edizione del Memorial Viviana Calvo, il torneo di calcetto in programma il prossimo 4 febbraio alle ore 16 al Centro Sportivo Academy di via Martin Luther King. In campo le compagini degli ordini di architetti, avvocati ed ingegneri, Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco, della Gerardo Sacco e dei genitori di Officina Kids, l’associazione di promozione sociale che ha organizzato l'iniziativa con i suoi volontari Michele La Torre e Gaetano Citriniti.