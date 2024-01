Museo Pitagora, il corso del Gak: alla scoperta di Akerentia con Antonello Lopetrone

Giovedì 1 febbraio alle ore 18 quarto appuntamento al museo e giardini di Pitagora con il corso di archeologia e storia organizzato dal Gruppo archeologico krotoniate in collaborazione con il consorzio Jobel. Antonello Lopetrone terrà una lezione sull'area archeologica di Akerentia, con una panoramica dalle origini ad oggi articolata in otto punti: 1) breve storia civie e religiosa di Akerentia-Cerenzia; 2) storia della ricerca; 3) il Kastron; 4) la chiesa di San Teodoro; 5) il Vescovado; 6) la "Casa del Principe"; 7) storia geologica di Akerentia; 8) gli interventi attualmente in corso nel sito.