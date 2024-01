Cirò Marina, assegnati i lavori per il porto. I costi lievitati limitano il progetto

CIRO' MARINA - È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’appalto dei lavori per la riqualificazione del porto di Cirò Marina. Si tratta di un appalto che prevede un costo complessivo di 3.637.117,01 di euro di cui 2.826.482,28 di euro a base d’asta. Sono fondi provenienti dal finanziamento di 5 milioni di euro fatto nel 2017 dalla Regione Calabria (POR 2014-2020/Sviluppo delle reti di mobilità).

Il progetto ha subìto rallentamenti prima a causa dell’insediamento della commissione straordinaria nel 2018 e poi per il Covid. Solo nel 2020 il Comune di Cirò Marina aveva trasmesso un computo metrico che faceva riferimento ad un progetto preliminare del 2013: gioco forza nel 2022 è stato tutto rivisto a causa dell’aumento dei prezzi. Ci si è resi conto che si sforava il finanziamento concesso e per questo la progettazione esecutiva è stata rimodulata e quello andata in appalto è uno stralcio dell’intervento generale che rivede al ribasso le intenzioni e le ambizioni progettuali.

Infrastruttura del 2001

Sono state 22 le offerte ammesse dalla Commissione insediatasi presso la Stazione unica appaltante della provincia di Crotone che, successivamente, ha elaborato la graduatoria provvisoria che registra l’assegnazione dei lavori all’impresa Costruzioni Perrone srl di Rizziconi (Rc). Il porto di Cirò Marina fu finanziato dalla Regione Calabria con la somma di 38 miliardi di lire. I lavori sono iniziati il 22 marzo 1993 e, durante la loro esecuzione, sono stati contrassegnati da proroghe e da ritardi che hanno portato al completamento nel 2001. Il porto è della tipologia a bacino, con imboccatura di larghezza pari a 60 metri ed uno specchio acqueo protetto di circa 50.000 mq. Attualmente è attrezzato con ormeggi per 471 imbarcazioni di cui 342 per naviglio turistico e 129 per naviglio peschereccio.

No all'aumento posti barca

Secondo quanto si legge nel progetto, l’intervento ha come fine il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali, l’adeguamento a migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell’integrazione del porto con le aree retrostanti. Un obiettivo che non potrà essere realizzato come si diceva proprio per l’aumento dei costi. Il numero dei posti barca per la nautica da diporto doveva essere da progetto incrementato di 134 unità con la realizzazione di tre pontili fissi (di 50, 61 e 70 metri) nel bacino dell’avamporto. I pontili per il momento non si faranno sia per alcune prescrizioni date dalla Capitaneria di Porto, sia per il costo che avrebbe fatto sforare il finanziamento.

Rafforzamento

I lavori principali prevedono il ripristino delle condizioni di sicurezza del molo foraneo. Il porto di Cirò Marina è collocato in un contesto caratterizzato da eventi estremi di forte intensità che, abbinati alla particolare configurazione dei fondali prospicenti l’infrastruttura portuale (presenza di un canyon che determina concentrazioni energetiche di fronte all’opera), hanno causato in passato ingenti danni al muro paraonde e alle mantellate del molo, sia interna che esterna. Per questo verrà ricaricata la mantellata esterna e prevista una ricostruzione di quella interna con il sopralzo di tratti del muro a +7.50 metri sul livello del mare. I progettisti - considerato che i fondi non bastano - consigliano, per la sicurezza anche veicolare, che vengano realizzati, interventi molto più consistenti, quali il rifacimento del muro paraonde (innalzando la quota di coronamento) e la risagomatura della mantellata esterna in accropodi. Per la darsena turistica è previsto il rifacimento della pavimentazione di 3.000 mq (ma in masselli di calcestruzzo e non più in calcestruzzo stampato); non è più prevista l’illuminazione per la quale l’Amministrazione comunale ha provveduto già con un altro intervento; e non verrà collocato il sistema Seabin per la pulizia dello specchio acqueo del bacino... perchè non più in produzione.

Niente anfiteatro

Verrà riqualificata l’area retro-portuale con la creazione di box polifunzionali (9) per attività commerciali e turistiche. In principio erano previsti un impianto mineolico e dei pannelli fotovoltaici che non saranno realizzati per poter rientrare nei costi. In ogni modo la Soprintendenza aveva emesso delle prescrizioni a proposito. Dal progetto definitivo è stata tagliata, per l’aumento dei costi, anche la creazione di un anfiteatro da 373 posti che era previsto nell’area manifestazioni. definitivo e realizzabile