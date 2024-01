Unms, sei borse di studio alla memoria di Filippo Continolo

L’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, Sezione Provinciale di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ha istituito sei borse di studio per onorare la memoria dello storico Presidente dell’Unione Filippo Continolo. L'iniziativa si propone di sostenere economicamente gli invalidi per servizio e i loro figli durante il corso degli studi.

Filippo Continolo è stato Presidente dell’UNMS, Ente Morale che assiste e tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato hanno subito delle mutilazioni o sono deceduti per causa di servizio, per circa 40 anni. E’ venuto a mancare il 31 gennaio 2021. “Tra le finalità della nostra associazione ci sono impegni come onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti e mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà. L’istituzione di borse di studio che si propone di sostenere economicamente gli invalidi per servizio e i loro figli durante il corso degli studi risponde perfettamente a questi scopi”, dichiara il presidente della Sezione Provinciale di Catanzaro - Crotone – Vibo Valentia dell’Unms, Antonio Sabatino.-Le borse di studio sono rivolte agli invalidi per servizio ed ai figli degli invalidi per servizio di ogni ordine e grado che nell’anno scolastico 2022-2023 hanno frequentato le scuole di primo, di secondo grado o l’Università con il conseguimento della laurea breve o specialistica.

Le borse di studio istituite sono: due di euro 500 ciascuna per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado; due di 700 ciascuna per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; due da euro 1.000 per il conseguimento della laurea breve o specialistica. Requisiti di Ammissione: Per poter partecipare al concorso, gli studenti devono essere invalidi per servizio o figli di invalidi per servizio. Per gli studenti delle scuole secondarie, devono essere stati ammessi all’anno successivo o aver conseguito il diploma al termine dell’anno scolastico 2022-2023. Per gli studenti universitari, devono aver conseguito il diploma di laurea entro il 28.2.2024.

La domanda, utilizzando il modello allegato, va presentata direttamente alla Sezione Provinciale dell’UNMS di Catanzaro o inviata tramite PEC (catanzarounms@postacert.it) entro il 30.04.2024, corredata della documentazione richiesta. La scelta dei vincitori si baserà su valutazioni scolastiche o accademiche, grado di invalidità e condizione economica (ISEE).

La commissione sarà composta dal Presidente Nazionale UNMS (o suo delegato), due rappresentanti delle Forze Armate, un dirigente scolastico e un dirigente delle Scuole Paritarie. La consegna delle borse di studio avverrà durante la Celebrazione della Giornata dell’Invalido per Servizio in ottobre 2024 a Catanzaro.