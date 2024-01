Bonifica, il generale Emilio Errigo stringe i tempi: riunione alla Provincia e poi tutti a Roma

Errigo farà il punto della situazione. In particolare saranno approfonditi alcuni aspetti, sintetizzati nei quattro punti all'ordine del giorno: 1) comunicazioni e informazioni del commissario; 2) richiesta di sopralluogo tecnico da parte del personale specializzato delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; 3) indicazioni di interesse generale in previsione e in attesa dei richiesti sopralluoghi; 4) inquadramento presente e futuro delle aree terrestri, fluviali, marittime e portuali contaminate, bonificate o destinate alla bonifica e al recupero ambientale, ancora da bonificare, da mettere in sicurezza permanente, recuperare, riqualificare e valorizzare.