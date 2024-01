Crotone, alla biblioteca comunale laboratori per persone con diversa abilità e disturbo dello spettro autistico

CROTONE - Il percorso “Frequenze Bibliotecarie” che fa capo al progetto promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Armando Lucifero” e finanziato dal Centro per il libro e la lettura continua a muovere i suoi passi. L'iniziativa "Voci diverse", infatti, prosegue: Prima con i laboratori per non vedenti e ipovedenti che si sono tenuti tra novembre e dicembre dello scorso anno e, da pochi giorni, con le attività dedicate alle persone con diversa abilità, dedicati in particolare ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico e sindrome di Down. Il 30 gennaio si è tenuto il primo degli incontri che proseguiranno in biblioteca fino al mese di aprile 2024. I partecipanti, che hanno aderito all’apposito avviso pubblicato dalla biblioteca, saranno accompagnati in questo percorso dal personale bibliotecario e dal personale specializzato dell'associazione Autismo Kr.

"Si tratta di un intervento che mira all'inclusività dei partecipanti - si legge in una nota - con azioni che, oltre a contribuire alla promozione della lettura, quale strumento di accesso alla conoscenza ed all'evasione, dia la possibilità anche i ragazzi di misurarsi con un'esperienza lavorativa e di socializzazione, entrando più a diretto contatto con i servizi culturali pubblici esistenti all'interno del proprio territorio. Le attività svolte saranno anche di back office - si legge ancora - quali registrazione e inventariazione dei libri, cartellinatura, bollatura, collocazione e riordino del materiale librario e attività di front office, quali prestito bibliotecario, registrazione e tesseramento degli utenti, sorveglianza delle sale, unitamente ad attività di carattere più vario e creativo, come il social reading e la creazione e realizzazione di rubriche podcast".