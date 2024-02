Sanità, in un anno 500 medici assunti in Calabria

Nell'ultimo anno, in Calabria, sono stati assunti o sono in via di assunzione a tempo indeterminato circa 500 medici, sia per concorso che per l'arrivo di medici cubani. A dirlo il presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità Roberto Occhiuto, presentando i risultati dei concorsi svolti e dell'arrivo dell'ultimo contingente di 98 medici cubani che porta il totale a 270. Occhiuto ha anche colto l'occasione per presentare il nuovo commissario straordinario di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino.

Questi i numeri dei concorsi: Medicina d’Emergenza e Urgenza: posti disponibili 145, vincitori 106: 74 specialisti e 32 in formazione. Ortopedia e Traumatologia: 39 posti disponibili, vincitori 13, tutti in formazione specialistica. Neurologia: 16 posti disponibili, vincitori sono 14: 3 specialisti e 11 in formazione. Cardiologia: 9 posti disponibili, 51 in graduatoria: 13 specialisti e 38 in formazione. Anestesia e Rianimazione: 53 posti in graduatoria, 58 idonei: 10 specialisti e 48 in formazione. Neuroradiologia: su 1 posto disponibile 8 sono in graduatoria: 1 specialista e 7 in formazione. In totale, su 263 posti messi a concorso ci sono 250 idonei, anche se non distribuiti in modo uniforme.

"Abbiamo dimostrato - ha detto Occhiuto - che quello che dicevamo quando abbiamo assunto i medici cubani era vero e cioè che non avrebbero tolto un solo posto di lavoro agli italiani. Infatti abbiamo svolto i concorsi con ancora più determinazione e devo dire con un successo che pochi si aspettavano. L'ultimo concorso a Catanzaro ha avuto degli esiti molto positivi, molto più degli esiti che stanno avendo i concorsi in altre regioni. Tra i medici cubani e quelli assunti nell'ultimo anno con concorsi a tempo indeterminato, in Calabria ce ne sono 500. Non so in quante altre regioni si possa dire la stessa cosa. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto sul fronte del reclutamento".