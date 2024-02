Calciomercato, per la difesa arriva Battistini. Ma l'emergenza resta: fuori uso anche Altobelli

Matteo Battistini è un nuovo giocatore del Crotone. Arriva in prestito dal Lecco (c'è l'opzione per il riscatto) e colma un vuoto nel reparto falcidiato da assenze e partenze. Classe 1994 porta in dote esperienza e centimetri, e soprattutto copre un buco immediato provocato dagli infortuni di Leo, Gigliotti e Papini, oltre all'ultimo in ordine di tempo, che ha del clamoroso, che ha visto protagonista Altobelli. Uno dei rinforzi di gennaio, che è appena riuscito ad esordire a Cerignola, ko per un serio infortunio che sarà valutato attraverso esami strumentali. Il club è fiducioso, ma si teme un lungo stop. Ecco perchè la presenza di Battistini, anche a livello numerico, rappresenta una manna per Zauli, alle prese con scelte obbligate da ormai diverse settimane.