Calciomercato, ultime ore ricche di colpi di scena: tornano in rossoblù Rispoli e Zanellato. Dall'Avellino arriva D'Angelo

Come previsto, l'ultimo giorno di mercato ha regalato numerosi colpi di scena in casa rossoblù. Una pattuglia di arrivi che nelle ultime ore ha arricchito il parco giocatori a disposizione di Zauli, con operazioni anche a sorpresa e ritorni imprevisti. Il Crotone riabbraccia Zanellato e Rispoli, oltre a chiudere proprio sul filo di sirena per il centrocampista D'Angelo. In precedenza il Crotone aveva portato a casa Kostadinov e Costa, mentre in mattinata la difesa aveva accolto il centrale proveniente dal Lecco Battistini.

Ma andiamo con ordine: dal Cosenza arriva a titolo definitivo Andrea Rispoli. Classe 1988, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025 ed è già sceso in campo 19 volte in Serie A con gli squali nel 2020-21 per poi passare al Parma e nell’ultima stagione e mezza al Cosenza.

Zanellato, classe 1998, ha invece indossato la casacca rossoblù dal gennaio 2018 al gennaio 2022 totalizzando 85 presenze impreziosite anche da 6 reti. Negli ultimi due anni ha giocato con Spal e Catania.

Nel pomeriggio erano state completate altre due operazioni: il jolly offensivo Dimitiar Kostadinov , bulgaro classe 1999, che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Septemvri Sofia dove si è messo in luce in questa prima parte di stagione andando a segno ben 8 volte in 21 gare, e il giovane centrocampista Riccardo Costa, classe 2004, che arriva dalla SS Brindisi FC.

E proprio al fotofinish, il club di via Mattei ha chiuso con l'Avellino per l'arrivo del centrocampista Sonny D'Angelo. Il centrocampista, nato a Palermo il 5 ottobre 1995, vanta oltre 200 presenze in serie C condite anche da 23 reti.