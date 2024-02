Alla scoperta di Hera, il concorso per le scuole promosso da Jobel

CROTONE - Al via la prima edizione del concorso ‘Alla Scoperta di Hera’ promosso dal consorzio Jobel e dalla Direzione Regionale Musei Calabria. L’iniziativa, presentata al Museo di Pitagora il primo febbraio, è rivolta agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, di tutto il territorio calabrese.

Il concorso è unicamente volto a sensibilizzare il mondo della scuola alla conoscenza del valore del patrimonio culturale, al rispetto e alla sua tutela. Coinvolti nel progetto anche gli enti della Camera di commercio industria e artigianato e dell’ufficio scolastico provinciale. “Questa edizione nasce per avvicinare il mondo della scuola al patrimonio culturale del nostro territorio – dichiara Francesco Turrà, direttore del consorzio Jobel – e ci saranno due sezioni di concorso, una a tema scientifico e una a tema storico-archeologico. C’è tempo fino al 29 febbraio per iscriversi con diverse opere di tipo visivo”.

L’intento è quello di coinvolgere gli studenti, sia gruppi scolastici che classi, per mettersi in gioco valorizzando le bellezze naturali e archeologiche del territorio. “Ci proponiamo con questo concorso di spronare gli studenti ad essere curiosi - dice Turrà - e a mettere in mostra la loro visione del nostro territorio. Invitiamo quindi alla partecipazione tutte le scuole per conoscere, sapere e comprendere come la storia influenza, sempre, il nostro tempo”. Presente alla conferenza stampa del concorso anche il direttore del Museo archeologico nazionale di Crotone, Gregorio Aversa che si è mostrato entusiasta per l’iniziativa: “E’ un concorso a cui teniamo molto – spiega – perché vogliamo avvicinare i ragazzi ai musei, considerando che spesso non ne conoscono le bellezze custodite al loro interno. La mission del museo è quella di descrivere la storia di luogo, far comprendere la storia della città, raccontarla e gli studenti potranno cimentarsi proprio in questo”. Ad affiancare il direttore Turrà nella presentazione è stata la responsabile alla comunicazione Vittoria Scida . I premi: ogni primo classificato delle due sezioni riceverà un premio in denaro del valore di 500 euro, mentre il secondo e terzo classificato una targa. La premiazione di terrà a maggio 2024. Vi invitiamo dunque ad inviare i vostri elaborati e, per accedere al bando, è possibile consultare il sito www.jobel.org