Nuotatori Krotonesi, triplo impegno con successo in Calabria, Toscana e Sicilia

Lo scorso weekend la Nuotatori Krotonesi è stata impegnata su più fronti. Gli Atleti in rappresentanza della società si sono cimentati in competizioni lungo tutta Italia. In rappresentanza della categoria Master, Suppa Salvatore ha nuotato in Sicilia al "18 Trofeo S.Agata" a Catania. Ha partecipato alle gare di 50stile libero, 50 rana e 50farfalla migliorando tutti i suoi tempi di iscrizione.

In Calabria gli Atleti Ciampa' Ilenia e Fonte Lorenzo Domenica 28/01 nella piscina comunale Parco Caserta a Reggio Calabria hanno partecipato alla " II prova tempi Categoria". Entrambi hanno nuotato la distanza dei 800mt Stile Libero, confermando al Tecnico Leonardo le loro capacità nel fondo.

Lo stesso weekend 27/28 gennaio ha visto impegnata nella città di Siena anche l'atleta Fonte Ilaria che ha partecipato al "21° Trofeo città del Palio". Ilaria ha conquistato 3 medaglie d'oro nelle 3 distanze dei 50mt 100mt e 200mt Dorso.

Un fine settimana quindi impegnato cha ha portato soddisfazione in casa Nuotatorikrotonesi, facendo ben sperare per i prossimi appuntamenti.