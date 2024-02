Verso Sorrento-Crotone, Zauli 'accoglie' le nuove risorse: "Contento del mercato, ora ripartiamo dopo il ko di Cerignola"

Ventidue convocati per la trasferta di Potenza contro il Sorrento. C'è posto per Comi, Battistini, D'Angelo, Zanellato e Rispoli, ultimi arrivati in ordine di tempo e subito arruolati per l'impegno in Basilicata. Restano a casa gli infortunati Papini, Gigliotti, D'Errico, Stronati e Altobelli, mentre Zauli recupera Leo. Possibile partenza dalla panchina per i nuovi quei rinforzi che hanno animato l'ultimo giorno di mercato e graditi a Zauli, il quale attendeva un rimpolpamento dell'organico. Alla fine sono arrivati giocatori che rispondono alle caratteristiche: "Abbiamo fatto tutto insieme ai direttori, ci siamo confrontati sempre. Sappiamo tutti che a gennaio è imprevedibile, volevamo prendere quei giocatori che rientravano nelle nostre esigenze, anche per coprire alcune partenze e anche l'emergenza che soprattutto ha bersagliato il reparto difensivo. Sono contento di tutti, Battistini è un ragazzo serio e di esperienza, in mezzo al campo Zanellato per me rappresenta una sfida. Quando si è proposto Rispoli, ho dato subito l'assenso perchè è un giocatore serio e di grande esperienza, così come anche D'Angelo. In attacco serviva un ragazzo per sostituire Vuthaj e credo che Comi rappresenta perfettamente il profilo che ci mancava". Per loro il futuro è subito, anche se col Sorrento partiranno evidentemente dalla panchina: Qualche ragazzo ci raggiungerà, altri arriveranno stasera in ritiro. Rispoli era già con noi, Zanellato e D'Angelo verranno a Potenza, Battistini e Comi sono già con noi. Sono tutti a disposizione perchè a pieno regime con le rispettive squadre"

L'obiettivo è naturalmente cancellare quel disastroso secondo tempon di Cerignola. E Zauli ha piena fiducia nella reazione della sua squadra: “Il Sorrento è allenato molto bene e lo avevo detto già all’andata. Nelle ultime partite è quella che ha fatto più punti di tutti, quando ha la palla non la butta ma cerca di giocare bene e viene da un grandissimo risultato ottenuto ad Avellino. Serve una grandissima gara come quella che avevamo approcciato a Cerignola, naturalmente con una gestione migliore di quella del secondo tempo”.