Concessioni demaniali, giunta Crotone le proroga fino al 31 dicembre

CROTONE - Sono state prorogate al 31 dicembre le concessioni demaniali in essere afferenti alle strutture turistico ricreative e degli stabilimenti balneari.

Lo ha deliberato la Giunta Comunale con proprio provvedimento.

"Si tutela, dunque, la stagione turistica 2024 ma sono state gettate le basi anche per il futuro" si legge in una nota del Comune nella quale si precisa: "nel provvedimento di Giunta è previsto di dare mandato al dirigente del settore 4 per porre in essere tutti gli atti finalizzati all’approvazione del Piano Comunale Spiagge entro il 31 agosto e al dirigente del settore 5 affinché provveda, entro i trenta giorni successivi, alla definizione del capitolato di affidamento tipo per le aree demaniali da dare in concessione ed all’approvazione delle procedure di gara così da avviare con celerità le procedure competitiva di assegnazione".