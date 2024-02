Pallanuoto serie A2, Auditore Crotone in scioltezza a Roma: Polisportiva Delta travolta 11-3

Tutto facile per l'Auditore, dominatore della scena al Foro Italico nel testa-coda del campionato che rispetta i pronostici della vigilia e vede la prima della classe imporsi con autorevolezza. Niente trappole o rilassamenti preventivi, perchè come previsto la formazione allenata da Arcuri ha mostrato personalità e sicurezze sufficienti per gestire situazioni di apparente semplicità, ma che diventano tali solo con atteggiamento e testa giuste. Quelle che hanno permesso all'Auditore di avere la meglio con un 3-11 che spiega abbastanza esaustivamente la superiorità dei crotonesi.

Auditore che ha subito messo in chiaro le cose conducendo in scioltezza un primo tempo chiuso con un 4-0 che non ha lasciato margini alla Polisportiva Delta, stordita dalla veemenza dei pitagorici, che anche nel secondo parziale hanno continuato a spingere creando un solco ancora maggiore, arrivando a metà partita sul 7-1 e la netta sensazione di un risultato ormai in cassaforte. Nella seconda parte l'Auditore ha abbassato i giri del motore custodendo il largo margine, che è arrivato a lievitare fino al +8 di vantaggio rimasto tale nell'ultimo quarto di gara. In evidenza sul fronte realizzativo il solito Giacoppo, top scorer con 4 reti. A bersaglio anche Chiodo, Spadafora, Lapenna, Privitera e Zovko e Caliogna. Una pattuhlia nutrita che testimonia anche la varietà di soluzioni e conclusioni a disposizione dell'allenatore.

POL. DELTA 3

AUDITORE KR 11

parziali: 0-4; 1-3; 1-3; 11.

POL. DELTA: Cocco, Viglialoro, Sotgiu, Silvestri, Tummolo, Sordini (1), Verde, Di Felice, Baldi (1), Valenti, Ferri Ferretti, Tempesta, Maizzani, Serta (1). Allenatore: Zangari.

RARI NANTES: Ruggiero, Chiodo (1), Abela, Zovko (2), Candigliota, Tkac, Giacoppo (4), Spadafora (1), Lapenna (1), Privitera (1), Orlando, Caliogna (1), Palermo. Allenatore: Arcuri.

ARBITRI: Bianco e Visconti.