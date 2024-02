Serie C, il Crotone non va oltre il pari sol Sorrento in una sfida con poche emozioni

Un punticino dal sapore agrodolce. Che sposta di poco la classifica, col primo posto sempre più lontano e la quota playoff per il momento interesse preminente. Il faccia a faccia col Sorrento ha consegnato una prova senza particolari sussulti, conclusa con un pareggio dimenticabile per lo spettacolo proposto. Serviva cancellare la debacle di Cerignola, e questo in un certo senso è avvenuto. Ma ancora poco per riconnettersi con le frequenze di alto profilo generate nelle prime due uscite dell’anno.

LA PARTITA

La rivoluzione di gennaio può attendere. Almeno dall’inizio. Perché le scelte di Zauli (in tribuna con un turno di squalifica da scontare dopo il rosso di Cerignola), punta sulla vecchia guardia, anche alla luce dell’arrivo in extremis dei nuovi, alcuni hanno raggiunto il gruppo direttamente in ritiro. E dunque via libera con la formazione ‘annunciata’, ritoccata proprio in fase di riscaldamento dal forfait di Bove, fermato da noie muscolari e fuori uso. La difesa, inedita più che mai (già orfana di Papini, Gigliotti e Altobelli), presenta Loiacono sul centro destra, con Battistini (unico dei nuovi arrivati in campo dal primo minuto) e Crialese braccetto di sinistra. Tutto confermato in mezzo al campo con Vinicius affiancato da Vitale e D’Ursi e con Tribuzzi e Giron sugli esterni. In attacco il tandem Tumminello e Gomez chiamato a rispondere presente dopo due settimane di imprevisto digiuno reciproco.

La partita scatta con un ritmo piuttosto blando, il Crotone che cerca di studiare e stanare gli avversari, e il Sorrento che non riesce a penetrare nella munita doppia linea dei rossoblù che chiude tutti i varchi e cerca dei break per attivare la ripartenza. Il torpore che aleggia sul ‘Viviani’ viene scosso dall’acuto di Tribuzzi che alla metà esatta del primo tempo trova l’angolo opposto con un destro violento e preciso. Terza rete in campionato per l’esterno destro e Crotone che prende in mano l’inerzia della partita. Il Sorrento però non ci sta e prova ad alzare l’intensità della propria azione, esponendosi però agli improvvisi ribaltone del Crotone, e su uno di questi Tumminello sfiora il raddoppio calciando forte ma troppo centrale, ottenendo soltanto un corner. La pressione dei campani non sembra fare breccia, ma proprio al tramonto del primo tempo una punizione calciata in area trova l’intervento scomposto proprio del numero 93 rossoblù che colpisce la testa di Fusco procurando il rigore che De Francesco trasforma riportando il match in parità.

Nel secondo tempo il ritmo torna ai livelli di quello che aveva caratterizzato la prima parte del match. Il Crotone prova ad aumentarne la percentuale ma le intenzioni cozzano contro la precisione dei passaggi che non raggiunge quote interessanti, precludendo situazioni potenzialmente pericolose ma che finiscono per risultare innocua. Stessa cosa dal Sorrento, quasi mai pericoloso nelle sue rare sortite. Qualche sbadiglio accompagna una fase confusa su entrambi i lati, interrotta dal lampo geniale di Vitale che inventa un assist al bacio in verticale per Giron che irrompe in area e colpisce a botta sicura ma il miracolo del portiere sorrentino strozza la gioia già in corpo. Sul fronte opposto anche Dini sale in cattedra con un intervento da applausi su una conclusone violenta dal limite dell’area. Nella parte finale, oltre a Bruzzaniti, c’è spazio per i debutti di Rispoli e Comi. Le spizzate dell’attaccante arrivate dalla Pro Vercelli producono qualche dialogo con Tumminello che però non trova la combinazione vincente. Finisce senza l’auspicato blitz, ma con un punticino che allontana ulteriormente la rincorsa al primo posto e consolida, invece, la bagarre in quota playoff.

SORRENTO 1

CROTONE 1





MARCATORI: 23’pt Tribuzzi (C), 42’pt rig. De Francesco (S)

SORRENTO: Del Sorbo; Todisco, Di Somma (40’st Vitiello), Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (30’st Scala); Vitale (30’st Riccardi), Ravasio (40’st Martignago), Kolaj (18’st Badje). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Capasso, Colombini, Musella, Bonavolontà. All. Maiuri

CROTONE: Dini; Loiacono (33’st Rispoli), Battistini, Crialese; Tribuzzi, Vitale (43’st Zanellato), Vinicius (39’st Felippe), D’Ursi (33’st Bruzzaniti), Giron; Tumminello, Gomez (33’st Comi). A disp.: D’Alterio, Valentini, Leo, Cantisani, D’Angelo. All. Bardi (Zauli squalificato)

ARBITRO: Perri di Roma 1

AMMONITI: Tumminello (C), Loiacono (C), Crialese (C)