Eletto il Consiglio provinciale, confermata la leadership di Ferrari

CROTONE - La lista Idea Comune vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e si candida per un ruolo di primo piano nelle prossime consultazioni amministrative di giugno. Il movimento degli amministratori locali creato dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ottiene ben 4 seggi alle elezioni svolte sabato 3 febbraio. Un successo per Ferrari che, come ciliegina sulla torta, conquista anche un altro consigliere, Raffaele Lagani, con la lista Sergio Ferrari presidente, e di fatto conferma tutti i suoi consiglieri uscenti a cui aggiunge il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso.

La consultazione elettorale è un successo anche per il centrodestra che rafforza la sua egemonia in Provincia grazie al seggio conquistato da Fratelli d'Italia con Saverio Punelli, consigliere di Crucoli, che è anche il primo consigliere provinciale ad essere eletto in Calabria con il simbolo del partito della Meloni. A puntellare il centrodestra in provincia c'è anche il seggio ottenuto da Noi Moderati con Mario Megna. Complessivamente il centrodestra ha 7 seggi in Consiglio provinciale. Bene fa anche la lista Crescere in Provincia voluta dal sindaco Voce: due i seggio ottenuti come ci si attendeva - Iginio Pingitore e Vincenzo Familiari - tanto che uno dei 17 voti previsti dalla maggioranza consiliare di Crotone è andato a Fabio Manica. Il Pd sarà rappresentato da Andrea De Vona che ha raccolto maggiori consensi nei comuni di fascia alta. Va male a Forza Italia che aveva candidati schierati nella lista Grande Centro e non ottiene alcun consigliere.

Quelle di sabato 3 febbraio sono state elezioni di secondo livello alle quali potevano votare solo i consiglieri comunali dei 27 comuni della Provincia. Su 339 elettori hanno votato in 325, il 95%8%. Questi i risultati ancora da validare dello scrutinio che ha fatto contare anche una scheda bianca ed una nulla:

Idea Comune , 4 seggi: Fabio Manica (Crotone), Umberto Lorecchio (Pallagorio), Raffaele Gareri (Isola Capo Rizzuto), Antonio Ceraso (Cutro)

Sergio Ferrari Presidente, 1 seggio: Raffaele Lagani (Rocca di Neto)

Crescere in provincia, 2 seggi: Iginio Pingitore (Crotone), Vincenzo Familiari (Crotone)

Fratelli d'Italia, 1 seggio: Saverio Punelli (Crucoli)

Il Grande Centro, 1 seggio: Mario Megna (Crotone)

Partito democratico, 1 seggio: Andrea De Vona (Crotone)

Sono stati riconfermati Fabio Manica, Umberto Lorecchio, Raffaele Gareri. Nel Consiglio è rappresentato quasi tutto il territorio. Mancano, rispetto al precedente consiglio, rappresentanti dell'alto marchesato ed in particolare di Petilia Policastro e Mesoraca.