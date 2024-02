Elezioni provinciali, Ferrari: centrodestra forte, coeso e compatto

CROTONE - "Un risultato straordinario. Chi aveva l'intenzione di mettere il Presidente in minoranza evidentemente non c'è riuscito perché i risultati dicono assolutamente altro: cinque seggi su dieci con le due liste". Gongola Sergio Ferrari al termine dello scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Il presidente della Provincia porta a casa 5 consiglieri su 10 con le sue due liste. Soddisfazione soprattutto per il debutto della lista Idea comune: "Per la prima volta - dice - presentavamo alle elezioni la lista Idea comune che ci ha dato grandissima soddisfazione perché eleggiamo quattro consiglieri. Una grande scommessa vinta con circa il 33% di consenso elettorale in una tornata che ha visto una partecipazione altissima, quasi il 100% degli aventi diritto Siamo veramente molto contenti per come si sono svolte le elezioni e per i risultati che si sono ottenuti ma non vince Ferrari, vince il lavoro di squadra, vince il lavoro di tantissimi consiglieri comunali che interloquiscono ormai da due anni, quasi quotidianamente con l'amministrazione provinciale. Non vince mai una persona da sola, vince la squadra e quando il lavoro di squadra viene messo in campo in maniera certosina, con impegno, con serietà ma soprattutto con lealtà, i risultati non tardano ad arrivare e questo mi gratifica molto".

Ferrari sottolinea il risultato complessivo del centrodestra: "Al di là delle due liste c'è un centrodestra che esprime sette consiglieri su dieci perché ai cinque consiglieri eletti con le mie liste aggiungiamo gli eletti di Fratelli d'Italia e del Grande centro. Pertanto un centrodestra che si presenta forte, coeso e compatto". Il presidente della Provincia ribadisce la sua strategia: "Da domani tutti al lavoro. E ovviamente quando dico tutti, dico tutte e dieci i consiglieri perché è buono il risultato del Sindaco di Crotone che elegge due consiglieri provinciali e quindi ci sarà sicuramente una grande partecipazione della città di Crotone, bene il PD che elegge a sua volta un consigliere che è anche consigliere comunale di Crotone. Sarà presto convocato il primo Consiglio provinciale di insediamento perché non abbiamo tempo da perdere".

Infine, Ferrari guarda alle prossime consultazioni elettorali: "Per Idea Comune il debutto è stato certamente di buon auspicio. Saremo in campo anche nelle elezioni amministrative in diversi comuni. Intanto ci godiamo per qualche ora questo bellissimo risultato ma da domani subito al lavoro".