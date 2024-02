Provincia Crotone, eletto primo consigliere in Calabria con lista di Fratelli d'Italia

CROTONE – Le elezioni del consiglio provinciale registrano un piccolo successo per il partito di maggioranza in Italia. Infatti, per la prima volta in Calabria viene eletto in consiglio provinciale un candidato in una lista con il simbolo di Fratelli d'Italia. Finora Fratelli d'Italia aveva avuto tanti consiglieri provinciali, ma sempre eletti in liste civiche. A Crotone è stato superato anche questo tabù e la lista di Fratelli d'Italia ha ottenuto un seggio sul quale siederà il presidente del consiglio comunale di Crucoli, Saverio Punelli. “É una grande soddisfazione – dice il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Michele De Simone - anche perché la prima volta in Calabria che Fratelli d'Italia si è presentato con il simbolo. E quindi una doppia soddisfazione avere anche la possibilità di avere un consigliere provinciale eletto col simbolo. È stata una scelta coraggiosa, rischiosa. Però per fortuna è andata bene”.

De Simone esamina anche la situazione del centrodestra: “Considerando questi movimenti civici più o meno riconducibili al centrodestra, è andata bene. Insomma, ha riconfermato il risultato dell'altra volta e servirà un po' di maturità in più da parte nostra per cercare di rendere produttivo questo risultato anche in vista delle prossime elezioni comunali a Crotone, ma prima ancora alle prossime elezioni comunali dei nostri undici paesi che andranno al voto a giugno”.