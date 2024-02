Crotone, cambio della viabilità del l'evento Carnival Race 2024

CROTONE - Per consentire lo svolgimento della BPER Banca Crotone International Carnival Race 2024 con ordinanza dirigenziale è stato disposto:

- di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06:00 dell’08.02.2024 alle ore 18:00 del 14.02.2024, per tutta l’area facente parte della banchina del Molo Sud del porto vecchio di Crotone, compresa tra via Molo porto Vecchio e via Molo Sanità, fatta eccezione per i mezzi a servizio dei partecipanti alla Regata Velica; - di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06.00 dell’08.02.2024 alle ore 18:00 del 14.02.2024, delle due traverse che si intersecano sulla banchina del Molo, fatta eccezione per i mezzi a servizio delle pescherie ed avventori per il carico e lo scarico temporaneo del pescato; -di chiudere al traffico veicolare dalle ore 06:00 dell’08.02.2024 sino alle ore 18:00 del 14.02.2024 della banchina di accesso al molo sud di via Molo Porto Vecchio e relative traverse, lasciando inalterato il tratto di viabilità esterna a senso unico di marcia all’area medesima, fatta eccezione per le traverse per le quali sarà consentito il solo accesso temporaneo per operazioni di carico e scarico del pescato presso i relativi punti di vendita.

Inoltre con ordinanza dirigenziale al fine di consentire lo svolgimento della “Carnival Parade” nell’ambito degli eventi del Carnevale Crotonese è stato disposto: - il divieto di sosta con rimozione coatta, per il giorno 9 febbraio 2024, in via Roma dall’incrocio con via Cutro fino all’incrocio con via Gorizia, in via Luigi Pantuso da via A. Tedeschi a via Roma, in via Traversa Firenze da via Firenze a via Roma, in via Ercole Scalfaro da via Firenze a via Roma, in via Antonio Daniele da via Venezia a via Roma, in via Assisi da via Firenze e via Roma, in via V. Veneto da via Firenze a via Roma, in via Torino, in via A. Tedeschi da via Cutro a via V. Veneto, in via Venezia da via Napoli a via L. Settino, in traversa A. Tedeschi, in via Napoli da Traversa A. Tedeschi a via Roma e in via E. Borelli, dalle ore 12.00 sino alle ore 24.00. - il divieto di transito, per il giorno 9 febbraio 2024, in via Roma dall’incrocio con via Cutro fino all’incrocio con via Gorizia, in via Luigi Pantuso da via A. Tedeschi a via Roma, in via Traversa Firenze da via Firenze a via Roma, in via Ercole Scalfaro da via Firenze a via Roma, in via Antonio Daniele da via Venezia a via Roma, in via Assisi da via Firenze e via Roma, in via V. Veneto da via Firenze a via Roma, in via Torino, in via A. Tedeschi da via Cutro a via V. Veneto, in via Venezia da via Napoli a via L. Settino, in traversa A. Tedeschi, in via Napoli da Traversa A. Tedeschi a via Roma e in via E. Borelli, dalle ore 13.30 sino alle ore 24.00.