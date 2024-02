Naufragio di Cutro, un anno dopo i superstiti torneranno sulla spiaggia della strage

CROTONE - Il ritorno su quella spiaggia dove hanno perso parenti, amici, compagni di viaggio sarà il momento clou della tre giorni di iniziative per ricordare il drammatico naufragio avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro. Una tre giorni organizzata dalla Rete 26 febbraio (che raggruppa oltre 400 associazioni del terzo settore) che avrà come principali protagonisti i superstiti ed i familiari delle vittime di quella strage avvenuta sulla spiaggia italiana. “Mai più morti in mare” è il motto che unirà le varie iniziative: “Un anno dopo la Strage di Steccato di Cutro . Si legge in una nota della Rete 26 febbraio - alcuni tra i superstiti e i familiari dei naufraghi, morti annegati davanti alle coste del mare crotonese torneranno nella città pitagorica, e noi siamo pronti ad accoglierli e a unirci al loro dolore e alle loro rivendicazioni”.

Le iniziative di ricordo e riflessione inizieranno sabato 24 febbraio alle ore 10:30 con una partita di calcio, a cura di ResQ che si giocherà allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Sempre sabato alle ore 16:00 al Museo Pitagora di Crotone ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica con 94 immagini, tante quante le vittime del naufragio, scattate da Giuseppe Pipita, primo giornalista ad arrivare sulla spiaggia di Steccato di Cutro. La mostra è curata da il Crotonese. Alle 18:00, sempre al Museo Pitagora ci sarò un concerto realizzati con il supporto della Comunità Afgana in Italia. Domenica 25 febbraio alle ore 14 ci sarà la manifestazione 'Per non dimenticare' con una sfilata silenziosa nel centro cittadino di Crotone. Al termine, alle 17,30, è previsto un incontro pubblico con la partecipazione dei familiari delle vittime e i superstiti del naufragio.

Lunedì 26 febbraio alle ore 4:00 del mattino la redazione di Crotonenews ha promosso una veglia sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Chiunque può partecipare. Alle 9:00 ci sarà una conferenza stampa dei familiari delle vittime e dei superstiti al Museo Pitagora di Crotone. Lunedì 26 febbraio i familiari e i superstiti faranno degli incontri testimonianza in alcune scuole di Crotone ed all’Unical.