San Giovanni in Fiore, piazza intitolata ai cinque "angeli" deceduti in un incidente nel 2011

SAN GIOVANNI IN FIORE - Una piazza dedicata ai cinque ragazzi deceduti a Natale del 2011 in un incidente lungo la statale 106. Il Comune di San Giovanni l'ha inaugurata il 6 febbraio scorso. Piazza del Castelletto è diventata piazza Cinque Angeli, in memoria dei cinque giovani che nella notte del 25 dicembre 2011 morirono in un incidente stradale lungo la Statale 107, alle porte della città: Emanuela Palmieri, Samuel Crivaro, Domenico Noce, Frank e Robert Laurenzano. L’intitolazione è avvenuta nel corso di una cerimonia pubblica sul posto, solenne e partecipata. "La comunità locale – afferma la sindaca Rosaria Succurro, che ha promosso l’iniziativa – non ha mai dimenticato quei nostri ragazzi, nonostante siano trascorsi più di 12 anni da quel tragico evento, che rimbalzò sulle cronache nazionali. La scelta del nome della piazza è nata dall’idea, radicata nella cultura europea e largamente condivisa, che gli angeli non muoiono e la loro presenza si avverte nel cuore delle persone, sempre aperto, per quanto ci riguarda, soprattutto alla gioventù e alla vita intesa come esperienza di umanità, ricordo, condivisione e vicinanza". Tanti bimbi hanno presenziato all’intitolazione, esposto cartelloni significativi ed espresso un affetto toccante, emblematico. Inoltre, la musica, passione di due dei “Cinque Angeli”, componenti della band Black Silva, impegnata su importanti temi sociali, ha accompagnato il momento di commozione. Il sindaco ha annunciato che ai cinque ragazzi verrà dedicato anche un festival musicale per alimentarne la memoria. «Come presidente della Provincia di Cosenza, continuo a lavorare, insieme a tutti gli addetti alla Viabilità provinciale, per contribuire – conclude la sindaca Succurro – alla sicurezza delle strade dell’intero territorio. È un dovere, un obiettivo primario».