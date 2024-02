Museo Pitagora, il declino di Kroton: ne parla l'archeologo Pino Nicoletti al corso del Gak

Giovedì 8 febbraio alle ore 18 appuntamento con una nuova lezione del corso di archeologia e storia organizzato dal Gruppo archeologico krotoniate in colaborazione con il consorzio Jobel nelle sale del museo e giardini di Pitagora. Giuseppe Nicoletti relazionerà su il territorio di Crotone tra il IV ed il III secolo avanti Cristo. Un periodo in cui, dopo i fasti dei secoli precedenti, per Kroton si apre un periodo di mutamenti che modificano radicalmente il quadro socio-economico e culturale del suo territorio.

A quel tempo, la polis achea, come le altre colonie elleniche della Magna Grecia, deve fare i conti con l'avanzata delle genti italiche, in particolare i Lucani, a caccia di nuovi territori. Sull'altro fronte, l'espansione di Siracusa, che ambisce al controllo sulle colonie magnogreche, contribuisce ad un ulteriore ridimensionamento del territorio innestando i germi del decadimento della stessa polis. Crotone per più di due decenni, tra il 378 ed il 356 avanti Cristo, cade sotto il completo controllo della città siceliota.