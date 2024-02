Alla Bit la 'Calabria Straordinaria' con le immagini della Rai

MILANO - Un’occasione unica per esplorare e raccontare la Calabria e i suoi tesori grazie alle immagini della Rai. Di questo modo particolare di promuovere il turismo si è parlato alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in corso alla Fiera di Milano, dove la Calabria é presente con uno spazio. “La Calabria viene percepita come una regione importante turisticamente soltanto per il mare mentre è uno scrigno di bellezza e di esperienze che spesso il paese non conosce - ha spiegato il presidente della Regione Roberto Occhiuto -. La Calabria ha montagne straordinarie, la regione della Magna Grecia, con pezzi di storia e di cultura immersi nel mare, itinerari enogastronomici straordinari, borghi bellissimi e la Bit é l’occasione per far incontrare la Calabria con operatori che possono darci una mano a investire sullo sviluppo turistico della Regione”. Il progetto 'Calabria straordinaria 'fa parte della convenzione che la Rai ha con la Calabria per delle produzioni dedicate che sono iniziate con l’evento del Capodanno.

“Abbiamo fatto un progetto con la Rai che sta funzionando molto bene. La Rai ospita in 50 produzioni all’anno, servizi sulla Calabria e sulle bellezze naturali, paesaggistiche, culturali e solo nei primi tre o quattro mesi abbiamo fatto circa 50 milioni di telespettatori", ha proseguito Occhiuto. "Quindi - ha concluso - è un modo per dare al Paese un racconto diverso, perché della Calabria si parla a volte solo per i suoi problemi, invece é una terra piena di risorse e di grande opportunità e questo accordo serve a fare entrare la Calabria più bella nella casa di milioni di italiani”. “Si tratta di una convenzione, una opportunità per la Rai di svolgere il proprio ruolo di servizio pubblico - ha aggiunto Claudia Mazzola, presidente di Rai Com -. Un’occasione per mostrare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, l’identità del territorio. É un modo per comunicare le bellezze del nostro Paese”.