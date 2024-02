Crotone, morto uomo di 79 anni investito mentre attraversava sulle strisce

CROTONE - Un uomo di 79 anni, Francesco Lucente, è morto all'ospedale di Catanzaro in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito poco prima delle 10, in via Carpino nel centro abitato di Crotone. Lucente stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un'auto, una Lancia Musa, guidata da un crotonese di 39 anni anni che si è immediatamente fermato per prestare i soccorsi. La vittima è stata portata all'ospedale di Crotone e ricoverato in Rianimazione. Tuttavia le sue condizioni si erano aggravate per questo, considerata la gravità delle lesioni, è stato trasferito in elisoccorso al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, però, è deceduto in serata. Lucente, pensionato, era conosciuto in città perché per anni ha lavorato come tecnico analista ad un laboratorio di analisi di Crotone. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Dal 2019 al 2023, secondo i dati elaborati dal Centro Regionale per la raccolta dei dati sugli incidenti stradali in Calabria sono stati 6 i pedoni morti nelle strade di Crotone, mentre quelli feriti sono 88.