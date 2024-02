Naufragio Cutro, avvocato difesa: Ufuk capro espiatorio di chi non è intervenuto a soccorrere

CROTONE - “Ritengo che la morte di quelle persone non sia a causa di una manovra sbagliata o del naufragio perché se in quel momento ci fosse stata barca di soccorso non ci sarebbero stati tutti questi morti. La costituzione di parte civile da parte del governo è fuori luogo perché credo che proprio chi doveva intervenire per l'obbligo morale avrebbe dovuto evitare di chiedere danni per quell'immagine che esso stesso ha leso. Ufuk è un capro espiatorio di chi doveva intervenire”. Lo ha detto l'avvocato Salvatore Falcone, difensore del cittadino turco Gun Ufuk ritenuto essere uno degli scafisti della Summer love, la barca il cui naufragio a Cutro il 26 febbraio 2023 ha causato 94 morti. Per Ufuk questa mattina il pubblico ministero, Pasquale Festa, ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione e 2,1 milioni di multa al gup del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, mentre l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il risarcimento di un milione di euro per danni all'immagine dell'Italia. Il pm Pasquale Festa ha motivato la richiesta dio condanna sostenendo che "le testimonianze sono convergenti, 18 persone hanno detto che Ufuk conduceva la barca. C'è una sua perfetta partecipazione nell'organizzazione del viaggio tanto che lui era su una barca che doveva partire successivamente e va a sostituire quella in avaria". La sentenza è attesa per le 18.

Nessuna alternativa

Una requisitoria dal carattere politico quella dell'avvocato che ha chiesto di integrare agli atti il documento con cui Frontex ha ricostruito l'incidente sostenendo che i due funzionari italiani presenti nella sede dell'agenzia non avevano considerato la segnalazione dell'imbarcazione. Falcone ha sostenuto che non può configurarsi il delitto di favoreggiamento all'immigrazione clandestina perché “le persone a bordo del caicco naufragato arrivavano da Paesi dove ci sono dei regimi come l'Iran e l'Afganistan. Esisteva un'alternativa concreta messa in atto da comunità internazionale o dal governo per scappare in modo legale da quelle situazioni? No, perché non ci sono corridoi umanitari, né è possibile beneficiare di un visto presso le ambasciate europee. Unico modo è scappare. Sarebbe troppo comodo liberare la responsabilità di chi avrebbe la possibilità di intervenire su questo aspetto sacrificando Ufuk come capro espiatorio”. L'avvocato si è rimesso alle determinazioni del giudice per quanto riguarda il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ed ha chiesto l'assoluzione di Ufuk dal reato di naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato perché “non ha dato alcun apporto al naufragio ed i testimoni dicono tutti che Ufuk non ha mai guidato la barca”.

Le parti civili

Si sono accodate alla richiesta del Pm, invece le tante parti civili. In particolare l'avvocato Francesco Verri nelle sue conclusioni ha sottolineato: “Rispondendo a una mia domanda, l’imputato ha dichiarato di essere stato perfettamente consapevole del pericolo che rappresentava un viaggio come quello della Summer Love, concluso in tragedia. Quindi Gun Ufuk, contribuendo alla gestione della barca, e occupandosi da ‘meccanico’ della sua manutenzione, sapeva a quale rischio stava esponendo i 180 occupanti della barca. Una barca scassata, sovraffollata, governata da personale inadeguato, priva dei salvagenti e di ogni altro strumento utile a garantire la sicurezza dei migranti, usata per un lungo viaggio in balia di onde e vento. Allora, organizzare un viaggio in queste condizioni ha esposto gli stranieri a un grave rischio che si è concretizzato e ha provocato la morte di oltre 100 donne e uomini, bambine e bambini. La manovra incauta dell’uomo che conduceva lo scafo al momento dell’impatto va considerata un’evenienza possibile e come tale prevedibile dall’imputato”.