Biblioteca Lucifero, il Comune alla ricerca di nuovi spazi su corso Vittorio Emanuele

Il Comune di Crotone cerca nuovi spazi per ampliare la biblioteca comunale dedicata ad Armando Lucifero. Quelli al momento disponibili nella Casa della cultura, su corso Vittorio Emanuele dove l'Ente ha trasferito personale, libri e e scaffali dopo la chiusura dei locali del Castello nel 2018, non sono sufficienti ad ospitare tutto il patrimonio librario comunale e di conseguenza consentirne la consultazione.

Nell'impossibilità di arrivare ad una sistemazione definitiva dei servizi bibliotecari in una sede adeguata e soprattutto più ampia, è stata quindi avviata per il momento una manifestazione d'interessi per la locazione, con eventuale riserva di acquisto, di un locale nei pressi della Casa della cultura, minimo 35 mq, massimo 110, con contratto minimo di sei anni e massimo 12mila euro di spesa ogni dodici mesi.