Crotone, cerimonia di insediamento per i nuovi cinque consiglieri provinciali

La cerimonia di proclamazione dei dieci nuovi eletti consiglieri provinciali si è tenuta l’8 febbraio, nel Palazzo della Provincia di Crotone, alla presenza del Presidente Sergio Ferrari e del Segretario generale dell’ente Provincia Nicola Middonno.

E' stato dunque è convalidato l’insediamento di Fabio Manica, Umberto Lorecchio, Raffaele Gareri e Antonio Ceraso per il gruppo ‘Idea Comune’; Raffaele Lagani per ‘Sergio Ferrari Presidente’; Iginio Pingitore e Vincenzo Familiari per ‘Crescere in provincia’; Saverio Punelli ‘Fratelli d’Italia’; per ‘Il Grande Centro’ Mario Megna e per il ‘Partito Democratico’ Andrea De Vona.

Il presidente Ferrari si è detto soddisfatto sia della partecipazione al voto che del risultato raggiunto: “Ha votato il 96% degli aventi diritto – dichiara - un segnale importante che la Provincia ha voluto dare, un segnale di coinvolgimento rispetto al territorio. Questo mandato che dura quattro anni ha visto una grande riconferma dei consiglieri uscenti – precisa Ferrari – e sono contento per i risultati ottenuti perché significa che abbiamo lavorato bene. Il consiglio provinciale si è costituito con un equilibrio importante – dice ancora il Presidente – con cinque consiglieri della città e cinque del territorio”. Infatti, sono rappresentati i territori di Pallagorio, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Crucoli e Rocca di Neto. A tal proposito il consigliere comunale di Crucoli Saverio Punelli è il primo consigliere provinciale ad essere eletto in Calabria con il simbolo del partito della Meloni. “Oggi per me è un giorno di festa – conclude Ferrari - il lavoro di squadra è alla base di ogni cosa e noi lo abbiamo dimostrato”.