Cassette rosse, la BCC della Calabria Ulteriore a sostegno delle donne vittime di violenza

LA BCC della Calabria Ulteriore ha aderito al protocollo d’intesa sottoscritto fra la Federazione delle BCC e l’associazione Sportello rosa per contrastare la violenza sulle donne. L’accordo prevede l’installazione nelle filiali delle “cassette rosse” per raccogliere denunce e segnalazioni che riguardano la violenza fisica, economica e psicologica. I messaggi o le richiesta di aiuto saranno gestiti dallo Sportello rosa. Grazie alla diffusione capillare sul territorio delle “cassette rosse” le vittime di potranno trovare un aiuto in seguito alle loro denunce.