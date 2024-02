Pallanuoto serie A2, festa Auditore contro il Napoli: vince il recupero e balza da sola in vetta alla classifica

La festa è dell'Auditore. Il successo più atteso, più importante e meritato. Quello che pone fine alla lunga disputa del match contro la Cc Napoli, recupero della quarta giornata giocata e novembre ma non omologata e rigiocato sabato pomeriggio. La formazione crotonese ha dimostrato uno spessore assoluto, a livello tecnico e mentale, vincendo per 5-2 e prendendosi la vetta in beata solitudine, superando l'esame più severo del lotto. Una vittoria arrivata in un contesto di grande equilibrio a tensione sportiva, con la presenza del pubblico della Piscina Olimpionica che ha fornito un supporto di grande valore al gruppo crotonese.

Una sfida di grande intensità, che la formazione biancoceleste è riuscita a domare forte delle proprie sicurezze, oltrepassando lo svantaggio iniziale con una condotta superlativa, che dopo il soprasso di metà gara ha visto una condotta di grande sapienza e giudizio, spegnendo sul nascere il tentativo di rimonta dei partenopei. E alla fine la festa è arrivata, piena e compiuta. Con il primo posto che luccica a quota 29 punti, 3 in più del Napoli e nove sull'Ancona.

AUDITORE KR 5

CC NAPOLI 2

AUDITORE: Ruggiero, Chiodo, Abela, Zovko, Candigliota, Tkac, Giacoppo (1), Spadafora (2), Lapenna, Privitera (1), Orlando (1), Caliogna, Gerace. Allenatore: Arcuri.

CC NAPOLI: Russo, Cerchiara, Raia, Confuorto, Mutariello, Florena, Lanfranco, Parisi, Tozzi, Borrelli (2), Esposito, Altomare, Paglionico. Allenatore: Massa.

ARBITRI: Bianco e Zedda.